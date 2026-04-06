2026, 06 апреля 10:38
Более восьми километров трассы в Трубчевском районе обновят по нацпроекту
Более восьми километров трассы в Трубчевском районе обновят по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Брянск – Новозыбков – Трубчевск в Трубчевском районе. Подрядчик обновит 8,5 километра дороги.

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы, укрепят обочины и уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Рабочие снимут старое и установят новое барьерное ограждение. Для комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта подрядчики переустроит несколько остановочных площадок. В завершении ремонта на трассе поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Работы планируют завершить в 2027 году. 

