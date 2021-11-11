Больного туберкулезом брянца насильно отправили на лечение

Транспортировку организовали судебные приставы.

Судебные приставы ОСП по Дубровскому и Рогнединскому районам принудительно госпитализировали больного туберкулезом мужчину.

Как сообщает региональное УФССП, с февраля 43-летний житель Рогнединского района уклонялся от обследования и лечения. Нарушение выявила прокуратура. Суд постановил госпитализировать пациента, однако больной добровольно отправиться в стационар отказался.

Исполняя решение суда, приставы в сопровождении медработника доставили мужчину в отделение Брянской областной туберкулезной больницы в деревне Вышков Злынковского района в специализированном автомобиле с использованием средств индивидуальной защиты.