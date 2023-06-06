Больше половины балок уложили на Славянском мосту в Брянске

Больше половины балок уложили рабочие на седьмом пролёте Славянского моста в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

За пять дней подрядчик «Мостремстрой» уложил 10 балок на седьмом пролете Славянского моста в областном центре. Всего потребуется 18 железобетонных конструкций. Каждую балку весом до 35 тонн поднимает кран грузоподъемностью 150 тонн. После подъёма всех конструкций рабочие займутся омоноличиванием межбалочных швов.