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Бор-машину из брянской землянки показали на конкурсе «Раритеты Великой Победы» (ВИДЕО)

2021, 21 сентября 15:40 Общество
Бор-машину из брянской землянки показали на конкурсе «Раритеты Великой Победы» (ВИДЕО)
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Итоги голосования подведут 20 октября.

Три брянских экспоната представлены в Международном конкурсе видеороликов «Раритеты Великой Победы», который проводит Музей Победы в Москве.

Сотрудники мемориального комплекса «Партизанская поляна» показали педальную бор-машину из партизанской медицинской землянки.

Жители Севского района представили парашют образца 1939 года, который находился в самолете, почти 20 лет пролежавшем в болоте.

Погарский музей «Радогощ» продемонстрировал шеврон подполковника Марачева, погибшего в тяжелом бою с частями Гудериана в августе 1941 года. В том же сражении был ранен командир танка Михаил Калашников, ставший впоследствии создателем легендарного автомата.

Итоги конкурса подведут 20 октября.

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