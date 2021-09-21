Бор-машину из брянской землянки показали на конкурсе «Раритеты Великой Победы» (ВИДЕО)

Итоги голосования подведут 20 октября.

Три брянских экспоната представлены в Международном конкурсе видеороликов «Раритеты Великой Победы», который проводит Музей Победы в Москве.

Сотрудники мемориального комплекса «Партизанская поляна» показали педальную бор-машину из партизанской медицинской землянки.

Жители Севского района представили парашют образца 1939 года, который находился в самолете, почти 20 лет пролежавшем в болоте.

Погарский музей «Радогощ» продемонстрировал шеврон подполковника Марачева, погибшего в тяжелом бою с частями Гудериана в августе 1941 года. В том же сражении был ранен командир танка Михаил Калашников, ставший впоследствии создателем легендарного автомата.

Итоги конкурса подведут 20 октября.