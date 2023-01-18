Бордовичские очистные сооружения модернизируют за 770 млн рублей

Более 770 млн рублей потратят на реконструкцию Бордовичских водозаборных очистных сооружений. Об этом рассказали в Брянской городской администрации.

По национальному проекту «Чистая вода» модернизируют Бордовичские водозаборные очистные сооружения (БВОС). Они работают с 1983 года и сильно устарели.

Мощность БВОС составляет 90 тысяч кубометров в сутки. Они обрабатывают это 60% питьевой воды. Очищенная вода попадает в Бежицкий район, в 10-й микрорайон, в Советский и Фокинский районы.

Специалисты Брянской городской администрацией разрабатала проект реконструкции сооружения. На это выделено около 18 млн рублей. На БВОС полностью автоматизируют технологический процесс.

Ориентировочная стоимость реконструкции очистных сооружений – более 770 млн рублей. Сейчас проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. Затем объект выставят на аукцион.