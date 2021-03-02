Брянца оштрафовали за выброшенную пленку от теплицы

Дачник нарушил правила утилизации полиэтилена.

Жителя Брянска оштрафовали за неправильное обращение с отходами. Он выбросил в бункер для ТКО полиэтиленовую пленку.

Как рассказали в компании «Чистая планета», факт нарушения камера видеонаблюдения. Житель Брянска на машине подъехал к мусорной площадке у дома № 11/1 по улице Королева в Володарском районе и выбросил в бункер для твердых отходов 5 кубометров полиэтиленовой пленки с теплицы.

«Полиэтилен разлагается около двухсот лет! Поэтому в таких больших объемах он должен утилизироваться определенным образом. Выбрасывать в контейнер для ТКО эти отходы нельзя. Чтобы не нарушать закон и не наносить вред окружающей среде, достаточно было приехать на полигон и сдать полиэтилен на обезвреживание и утилизацию», – пояснила руководитель экологической службы АО «Чистая планета» Татьяна Корытина.

В результате дачник заплатит несколько тысяч рублей штрафа и судебные расходы.