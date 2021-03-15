Брянца осудили на три года за «пьяное» ДТП со столбом

В результате аварии друг автомобилиста получил тяжелые травмы.

В Фокинском районе Брянска вынесли приговор по делу о ДТП, в результате которого пострадал человек.

В январе 2021 года пьяный 27-летний водитель «ВАЗа» у дома № 158 по Московскому проспекту не справился с управлением. Машины вылетела с дороги и врезалась в электроопору. Пассажир «ВАЗа» получил тяжелые травмы.

Как сообщает региональная прокуратура, в суде водитель признал свою вину, извинился перед пострадавшим товарищем и возместил причиненный ущерб.

Суд учел эти обстоятельства и приговорил водителя к трем годам колонии-поселения. В течение двух лет жителю Брянска запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.