Брянца отправили в колонию за попытку суицида его жены

Мужчина создал невыносимые условия жизни для экс-супруги.

37-летний житель Погарского района предстал перед судом за истязание и доведение бывшей жены до попытки самоубийства.

Как сообщает региональная прокуратура, с апреля 2018 года по февраль 2020 года мужчина, живя с бывшей женой, постоянно подозревал ее в изменах, осуждал ее образ жизни, ведение домашнего хозяйства и методы воспитания детей. Он провоцировал конфликты, угрожал ей насилием и убийством, систематически оскорблял и унижал.

Женщина воспринимала ситуацию как безвыходную. В феврале 2020 года, пытаясь покончить с собой, она приняла большое количество лекарств. Медикам удалось спасти ей жизнь, а истязатель оказался на скамье подсудимых.

Суд приговорил его к 2 годам 2 месяцам колонии общего режима.