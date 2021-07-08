Брянцам грозит уголовная ответственность за подделку сертификата о вакцинации

Региональное УМВД открыло горячую линию.

В УМВД России по Брянской области предупредили об ответственности за махинации с сертификатом от вакцинации от коронавирусной инфекции. Уголовная ответственность грозит как медикам, торгующим сертификатами, так и жителям региона, использующим их.

За подделку и сбыт сертификата о вакцинации Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, за покупку – до одного года.

Если покупатель поддельной справки окажется источником инфекции, ему грозит крупный штраф или исправительные работы, а в случае летального исхода – до пяти лет заключения.

Сообщить о фактах подделки, продажи и использования поддельных сертификатов о вакцинации можно по телефону доверия регионального УМВД 72-22-33.