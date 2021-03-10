Брянцам напомнили народные приметы третьего дня масленичной недели

По сегодняшнему дню можно предсказать, какая будет весна.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области напомнил своим подписчикам, что сегодня отмечается Лакомка — третий день Масленичной недели.

В этот день, который считается самым сытным и вкусным на недели, начинали принимать гостей, зятья приходили на блины к тещам. Считалось, что чем богаче будет застолье в этот день, тем удачнее сложится год для семьи.

На Лакомку также было принято предсказывать по народным приметам, какая будет в этом году весна. Если в этот день холодно, то и весна будет запоздалой, тепло и безветренно — весна будет ранней, а если в этот день будет снегопад — дождливой.