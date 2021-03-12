Брянцам напомнили пятничные традиции Масленицы

В этот день теща идет на блины к зятю. При этом она может пригласить с собой всех, кого сочтет нужным. А зять во время вечернего застолья обязан проявлять к ней максимум заботы и уважения.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине продолжает знакомить жителей области с традициями празднования Масленицы.

Около 5 тыс. железнодорожников на МЖД прошли вакцинацию против Covid-19 На Московской железной дороге проходит прививочная кампания против коронавирусной инфекции «Covid-19». По оперативным данным, отечественную двухкомпонентную вакцину «Спутник V» поставили 4926 работникам железнодорожного транспорта. В первую очередь прививку делают сотрудникам, обеспечивающим безопасность движения поездов – проводникам пассажирских вагонов, диспетчерам, локомотивным бригадам, представителям инфраструктурного комплекса. На МЖД в учреждениях сети «РЖД-Медицина» действует 21 пункт вакцинации. Вакцинация

Литературная аллея На карте Смоленска может появиться ещё одна достопримечательность – аллея в честь известных прозаиков и поэтов, чья судьба неразрывно связана со Смоленщиной. Эта тема обсуждалась в ходе мартовского приёма граждан, который председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл в региональной Приёмной Президента РФ. Заручиться поддержкой Одними их тех, кто пришёл на приём, были архитектор Наталья

Мяч в игре В областном центре развивают баскетбол. В Смоленске 3 и 4 марта прошёл баскетбольный турнир для школьников 7-9 – х классов. Мероприятие состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве между Федерацией баскетбола области и школьной лигой «Локобаскет», подписанного ранее при содействии регионального отделения «Единой России». Быстрее, выше, сильнее К организаторам и участникам обратился председатель регионального парламента, руководитель

Смоленскэнерго предлагает потребителям новую услугу «Опиловка веток и спил В списке дополнительных услуг, которые филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» предоставляет своим клиентам в ноябре 2020 года появилась новая услуга «Опиловка веток и спил деревьев». Это процесс частичной обрезки ветвей деревьев или крупных кустарников для формирования очертаний в практических и декоративных целях. Опиловка веток или кронирование рекомендуется для уменьшения парусности, при усыхании кроны, заболеваниях растений, облагораживания

В Смоленске в результате пожара сгорела веранда 9 марта около восьми часов утра в Смоленске на улице Нижнерославльской произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяин одной из квартир двухквартирного дома на улице Нижнерославльской в Смоленске почувствовал едкий запах дыма. Когда источника дыма у себя дома он не нашел, мужчина не на шутку испугался и поспешил в соседнюю квартиру,