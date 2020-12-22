Брянцам предлагают сообщать в полицию о собутыльниках за рулем

Начальник регионального УГИБДД хочет награждать жителей Брянщины за сигналы о пьяных водителях.

На состоявшемся вчера оперативном совещании у губернатора начальник УГИБДД по Брянской области Михаил Будылин предложил ввести в регионе систему поощрения за сигналы о случаях пьяной езды. Проще говоря: платить деньги брянцам, которые сообщат полицейским о тех, кто сел за руль пьяным.

— Хотелось бы отметить, что одним из действенных инструментов профилактики грубых нарушений ПДД является организация работы по упреждающему информированию гражданами сотрудников полиции о противоправном поведении на дорогах участников дорожного движения. Только в текущем году по информации граждан задержано более 350 нетрезвых водителей. Необходимо проработать вопрос по организации системы поощрения граждан с активной гражданской позицией со стороны органов власти различного уровня, — отметил Михаил Будылин.

Губернатор Александр Богомаз поддержал предложение, но озвучил встречное — награждать не за все сообщения, а только за те, после которых факт пьяной езды был подтвержден и вынесено соответствующее решение суда в отношении нарушителя.

С января по ноябрь 2020 года на дорогах Брянщины на долю пьяной езды пришлось 8% выявленных нарушений ПДД. Большинство водителей были привлечены к административной ответственности, а 441 — к уголовной, так как попались пьяными за рулем повторно. Для сравнения: за весь 2019 год таких рецедивистов попалось 371.