Брянцам рассказали о порядке действий в случае военной опасности

В чрезвычайных ситуациях прозвучит сигнал «Внимание всем!»

Мэрия Брянска рассказала о порядке действий в случае возникновения военной опасности или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

После единого звукового сигнала «Внимание всем!», который подается сиренами, необходимо немедленно включить радиоприемник или телевизор, где сообщат о необходимых действиях в сложившейся обстановке, в том числе касающийся укрытия в защитных сооружениях.

В Брянске расположены 235 защитных сооружений: убежищ и укрытий – разных форм собственности. Часть из них находится в частной собственности – как правило, крупных предприятий.

С полным текстом памятки, как вести себя во время подачи сигнала «Внимание всем!», можно ознакомиться на сайте городской администрации.