Брянцам разъяснили ситуацию с сокращением числа маршруток

Очередные изменения произойдут в октябре.
Сообщество «Брянский автобус» разъяснило ситуацию, связанную с сокращением числа маршруток на городских улицах.
15 января в горадминистрации подписали постановление № 34-п «Об отмене отдельных муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске». Согласно документу, с 4 октября на две машины сократят маршрут №36-2 «Микрорайон автозаводец – Телецентр», еще на две – маршрут №36-3 «Микрорайон автозаводец – Телецентр». По итогу маршрут может сократиться всего на четыре машины. На маршрут № 36-1, который остается работать до 2025 года, ранее было выдано 32 карты маршрута, отмечает «Брянский автобус».
С 12 октября станет одним автобусом меньше на маршруте № 55 -2 «Радица-Крыловка – поликлиника БАЗ». При этом работать продолжат 35 микроавтобусов.
С 14 октября года с маршрута №76-2 «Улица Дубровская – улица Дубровская (кольцевой)» уберут три машины, с маршрута №76-3 «Улица Дубровская – Улица Дубровская (кольцевой)» – 14 автобусов.
«Единственный маршрут, который может заметно поредеть. Предполагается, что он сократится на 17 машин. Но это еще далеко не факт. 14 карт из 17 принадлежит многим известному перевозчику Махотину, который не захочет просто так расставаться со своим бизнесом и наверняка пойдет в суд. Как минимум, на маршруте останется работать 23 микроавтобуса», – поясняет «Брянский автобус.
На 20 октября также была запланирована отмена коммерческого маршрута № 88 «Улица Флотская – улица Молокова», однако перевозчик Павликов отказался от него досрочно в мае этого года.
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