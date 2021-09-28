В Брянске сократят количество маршруток

Очередные изменения в системе общественного транспорта запланированы на октябрь.

В октябре в Брянске сократят количество машин на трех коммерческих маршрутах. В частности, речь идет о поэтапном сокращении единиц транспорта на маршрутах № 36-2 и № 36-3 (Автозаводец – телецентр), № 55-2 (Радица-Крыловка – поликлиника БАЗ), № 76-2 и № 76-3 (улица Дубровская).

Транспортная реформа началась в Брянске в июне этого года с отмены маршруток № 10, № 28, № 38 и № 47. В мае владелец маршрута № 88 отказался от дальнейшей работы.