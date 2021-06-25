Брянцев могут уволить за отказ прививаться от коронавируса

Росструд разъяснил этот вопрос.

В последнее время стремительно ухудшается эпидемиологическая ситуация в Брянской области. Ранее мы сообщали о значительном росте количества заболевших коронавирусной инфекцией – 213 человек. Также увеличивается суточная смертность. Накануне скончались 12 пациентов.

Для борьбы с пандемией на территории региона открылись прививочные пункты. Вакцина появилась в календаре профилактических прививок, ведь речь идет о высоком риске заболевания и его распространении. Однако не все брянцы готовы вакцинироваться от COVID-19. Многие считают, что в случае отказа от прививки работодатель не имеет право их уволить.

Роструд разъяснил, что это мнение не верно. В соответствии с трудовым законодательством отсутствие профилактических прививок может стать причиной для отстранения сотрудника от выполнения рабочих обязанностей. Исключением в ситуации с обязательной вакцинацией являются лишь случаи с медицинскими противопоказаниями к конкретным препаратам.