Брянцев напугали пожарные у театра кукол

В местных пабликах в соцсетях жители сообщили о пожаре в Брянском областном театре кукол. Обеспокоенных жителей города успокоили в администрации. В здании театра кукол Брянский пожарно-спасательный гарнизон проводит тренировку по тушению условного пожара. К участию привлекли восемь единиц техники.

Пожарные учения в театре кукол в Брянске обеспокоили жителей. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Движение автомобилей через переезд в Кардымово Смоленской области будет закрыто 28 июля на период ремонтно-путевых работ 28 июля с 03:00 до 12:00 для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 385 км, расположенный в районе улицы Ленина поселка городского типа Кардымово в Смоленской области, в связи с проведением ремонтно-путевых работ. Обращаем внимание автомобилистов, что в качестве альтернативного маршрута на период ремонта объезд возможен по окружной Смоленской дороге через Рогачево – Тюшино –

Время помогать 21 июля 2023 года на пленарном заседании Госдумы принят в первом чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации». Инициатива, внесённая Смоленской областной Думой, была разработана депутатами фракции «Единая Россия». Предлагаемые изменения позволят кредитным организациям выделять средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО) на уплату налогов по упрощённой системе налогообложения.

Особые гости В середине июля в смоленском лагере «Факел» стартовала необычная смена. Вместе со смоленскими школьниками здесь проводят каникулы ребята из ДНР. С условиями размещения гостей ознакомился врио губернатора Василий Анохин. «С 17 июля в оздоровительном лагере «Факел» в Красном Бору отдыхают 127 детей из Першотравневого района Донецкой Народной Республики. Это наш подшефный район. Совместно с Курской

Служебное жильё предоставляется В Новодугинском районе выделят две квартиры для специалистов Службы скорой помощи. Такое поручение дал врио губернатора Василий Анохин после оценки работы Новодугинского отделения Сычёвской ЦРБ. Этот и другие объекты Василий Анохин посетил в ходе рабочей поездки в муниципалитет. «Главная болевая точка — низкая укомплектованность кадрами. К примеру, на подстанции «Скорой» — дефицит фельдшеров, нет возможности