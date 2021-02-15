Брянцев предупредили об опасности падения сосулек и снега с крыш

Брянцев просят держаться подальше от стен домов.

В одном из брянских сообществ во ВКонтакте опубликовали предупреждение брянцам об опасности падения с крыш снега и сосулек. Жителей областного центра просят осторожно ходить по городу и держаться подальше от стен домов.

На прошлой неделе на Брянщину обрушились обильные снегопады. Однако коммунальным службам и неравнодушным жителям региона удалсоь совместными усилиями избежать снежного коллапса.