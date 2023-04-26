Брянцев приглашают стать опекунами зверей в зоопарке

Жителей Брянска и организации приглашают взять под опеку зверей в зоопарке. Об этом рассказали в аккаунте учреждения в ВКонтакте.

Брянский зоопарк предлагает оформить опеку над понравившимся животными и ежемесячно участвовать в их содержании. Взнос пойдет на содержание конкретного животного.

Стать опекуном могут организации и неравнодушные жители. Каждый получит сертификат, а на вольере с опекаемым животным появится табличка с информацией о личном помощнике. Также опекун с двумя членами семьи смогут бесплатно ходить в зоопарк.