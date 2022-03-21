Брянцев приглашают стать волонтёрами Всероссийского голосования

Заявки принимают до 1 апреля.

На сайте dobro.ru открыта регистрация волонтёров для поддержки Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Оно проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Добровольцы будут рассказывать жителям о голосовании, о проектах, которые выносятся на обсуждение, а также помогать выбрать понравившийся.

Волонтёров будут выбирать до 1 апреля. А само голосование продлится с 15 апреля по 30 мая.