Брянцев пригласили на всероссийский опрос по благоустройству городов

Участвовать в голосовании могут жители Брянска, Новозыбковского городского округа, Дятьковского, Клинцовского и Унечского районов.

Центр добровольческих инициатив на своей странице во ВКонтакте напомнил брянцам, что у тех есть возможность проголосовать за благоустройство конкретных территорий.

Такая возможность есть у жителей областного центра, Новозыбковского городского округа. Дятьковского, Клинцовского и Унечского районов.

Голосование пройжет с 26 апреля по 22 мая.