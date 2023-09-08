Брянцев призвали не публиковать фото и видео атак беспилотников

В мэрии призвали брянцев не публиковать фото и видео атак беспилотников, а также сообщать адреса пострадавших объектов.

Пресс-служба Брянской городской администрации обратилась к подписчикам своей официальной группе в ВКонтакте с призывом не распространять в интернете адреса и наименования мест, подвергшихся обстрелам. Также нельзя публиковать фото и видео атак дронов.

В мэрии добавили, что распространение такой информации влияет на обеспечение безопасности города и призвали пользоваться трактовкой из официальных источников.

В администрации уточнили, что Совет федерации Госдумы подготовил законопроект о запрете публикаций фото и видео с дронами. За посты будут наказывать штрафом и лишением свободы.