Брянцев призвали жаловаться на духоту в автобусах

Оставить обращение можно на странице Центра управления регионом, а также позвонив перевозчику.

Жителей Брянска призвали сообщать об автобусах с неработающими кондиционерами.

Согласно Стандарту транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Брянска, температура в салоне автобуса не должна превышать 25 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов Цельсия.

У городского перевозчика – МУ «БГПАТП» кондиционерами оборудованы 134 автобуса с госномерами АМ9** и АН***. Водители обязаны охлаждать салон, но, как показывает количество жалоб от пассажиров, не всегда это делают.

Пожаловаться на неработающий кондиционер можно на странице Центра управления регионом, а также непосредственно в МУ «БГПАТП» по телефону (4832) 52-79-13 с указанием маршрута, даты, времени и госномера транспортного средства.