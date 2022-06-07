Брянцев просят поддержать Романовский дуб на Всероссийском конкурсе

Произрастающему в Локте дереву 150 лет.

Жителей Брянской области просят поддержать Романовский дуб, произрастающий в историческом центре поселка Локоть Брасовского района.

20-метровое брянское дерево, возраст которого оценивается в 150 лет, участвует во Всероссийском конкурсе «Российское дерево года – 2022».

До 1917 года Локоть был имением династии Романовых и принадлежал младшему наследнику царской фамилии Михаилу Романову.

Дуб черешчатый произрастает рядом с местом, где в дореволюционные времена находился Малый дворец управляющего имением и является частью паркового ансамбля имения Романовых.

С 1918 года по 1937 год в здании Дворца находилась школа для детей рабочих и крестьян. К Дворцу с южной стороны вела булыжная мостовая и аллея из елей, 18 из которых сохранились по сей день, а с восточной стороны были посадки дубов и сосен.

Многие сосновые деревья погибли после урагана 1963 года. Уцелевшие дубовые посадки ведут от заросшего пруда к месту бывшего расположения Малого Дворца.

Дуб является частью паркового ансамбля имения Романовых. Это один из наиболее выдающихся старинных дубов поселка Локоть.

Голосование за главное дерево страны продлится до 1 августа. Оставить свой голос можно на странице конкурса. Романовский дуб – под № 29.

Ранее представители от Брянской области два года подряд занимали почетное третье место в конкурсе: Партизанский дуб из Навлинского района – в 2020 году, Ясень-великан из Брянска – в 2021 году.