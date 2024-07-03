Брянские следователи возбудили дело о мошенничестве при реконструкции парка

Брянские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при реконструкции парка в посёлке Локоть. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Брасовского района выявили нарушение законодательства при реализации проекта «Императорский маршрут» в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Брянской области».

Так, администрация Брасовского района заключила контракт с подрядной организацией. За 29,8 миллиона рублей специалисты должны были реконструировать парк в посёлке Локоть. Ремонт подрядчик закончил и получил деньги.

Но оказалось, что акты выполненных работ содержали недостоверные сведения о стоимости услуг и материалов. Подрядчик превысил стоимость более чем на 1,8 млн рублей.

По материалам проверки прокуратуры следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование контролируют в надзорном ведомстве.