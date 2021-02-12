Брянчанка поблагодарила дорожников за работу

Ситуация с последствиями снегопада на дорогах Брянска активно обсуждается в местных пабликах соцсетей.

Участница группы «Подслушано Брянск» во ВКонтакте выразила уважение и благодарность рабочим дорожных и коммунальных служб, которые под продолжающимся обильным снегопадом расчищают улицы областного центра от снега.

В паблике она разместила фото рабочих в оранжевых жилетах и с лопатами. присевших отдохнуть на остановке общественного транспорта и прокомментировала: «Мужики, респект вам! Спасаете нас от снежного плена».

Что дорожники справляются в целом с работой, несмотря на то, что погодные условия остаются сложными, подтвердили и некоторые другие комментаторы.