Брянчанка поблагодарила водителя автобуса за вежливость

Участница одного из брянских сообществ во ВКонтакте опубликовала в соцсети пост благодарности водителю автобуса.

«Хочется сказать огромное спасибо водителю автобуса № 28. Спасибо за теплый прием, каждому пассажиру говорил”добро пожаловать” и ” всего самого хорошего”… Поднял настроение после тяжёлой работы. Долгих лет вам», — написала женщина.

К ее благодарностям присоединились и другие участники сообщества. Они подтвердили, что знают этого водителя: он всегде вежлив, доброжелателен, а в салоне включает хорошую музыку.