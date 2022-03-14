Брянцу Андрею Чернышеву министр обороны России вручил Орден Мужества

Воспитанник спортшколы в Сельцо восстанавливается после ранения в госпитале в Москве.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил брянцу Андрею Чернышеву Орден Мужества.

Награждение прошло в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве. Там самбист и воспитанник спортшколы в Сельцо Андрей Чернышев восстанавливается после ранения.

24 февраля разведчик-наводчик 45-й отдельной гвардейской бригады спецназначения ВДВ участвовал в захвате объекта, имеющего стратегическое значение. Андрей был ранен, но из боя не вышел. Стратегически важный аэродром был захвачен и удержан.

«Выздоравливайте, ждём вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели, ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию», – отметил, вручая награду Андрею и другим бойцам, министр обороны.