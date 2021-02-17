Брянцу грозит 15 лет на наркоторговлю

40-летний житель областного центра делал «закладки».

В Брянске 40-летний житель Бежицкого района предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере.

Как сообщает региональная прокуратура, в 2020 году ранее судимый мужчина оставлял «закладки» наркотиков в Бежице для последующей бесконтактной передачи потребителям.

Сбытчика задержали летом прошлого года. У него изъяли более 116 граммов наркотиков.

Жителю Бежицы грозит до 15 лет заключения.