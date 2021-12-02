Брянцу вручили медаль «Доблесть и отвага» за спасение 90-летней женщины-ветерана

Решение о награждении принял председатель СК России Александр Бастрыкин.

Руководитель следственного управления СК России по Брянской области Максим Лукичев вручил ведомственную медаль «Доблесть и отвага» жителю Клинцовского района Олегу Коляде.

Зимой 2019 года Олег Коляда вместе с тремя товарищами: Викторией Влащенко, Евгением Влащенко и Ильей Кашиным – стал свидетелем пожала в квартире в селе Коржовка-Голубовка, в которой проживала ветеран Великой Отечественной войны Анна Денисовна Морозова.

Ребята сразу бросились на помощь пожилой женщине. Они на руках вынесли ее из горящей комнаты через окно на улицу, а затем сами потушили квартиру, несмотря на едкий дым.

«Так поступил бы каждый», – рассказали они о своем поступке.

По решению председателя СК России Александра Бастрыкина молодые люди удостоены ведомственной медали «Доблесть и отвага» за проявленные высокие гражданские качества в сложной жизненной ситуации.

Трое из них получили медали еще в 2020 году. Олега Коляда проходил срочную военную службу – награда нашла героя в декабре 2021-го.