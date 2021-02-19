Брянцы активно делают прививки от COVID-19

По словам врачей, заболеваемость в областном центре снизилась.

Врач-терапевт Брянской городской поликлиники № 5 Наталья Павлова рассказала о снижении уровня заболеваемости COVID-19.

«Конечно, многие переболели в самом начале, особенно люди более старшего возраста. В настоящее время заболеваемость значительно снизилась. Это видно и по нашей работе. Однако это не отменяет тех мер, которые направлены на снижение распространения инфекции. Надо придерживаться масочного режима», – цитирует Павлову региональное правительство.

По словам медика, сейчас «большая надежда на вакцину».

«Наши жители очень активно прививаются. А еще не надо замыкаться в себе. Помните, что здоровый образ жизни очень важен!» — отметила она.