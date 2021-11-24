Брянцы и калужане помогли дезориентированному пенсионеру вернуться домой

Членам поискового отряда «Лиза Алерт» оказали содействие сотрудники РЖД.
Добровольцы из отряда «Лиза Алерт» нашли потерявшегося дезориентированного пенсионера до того, как его родственники обратились в полицию.
Как рассказали в отряде, утром 22 ноября инфоргу сообщили о подозрительном пенсионере на железнодорожных путях. Он шел по рельсам и говорил, что сам из Свердловска, а сейчас ему нужно в Москву и именно туда он идет. Пожилой мужчина назвал свою фамилию, от помощи прохожих и полиции отказался. На место выехала автономная группа, но пенсионера там уже не оказалось.
В рамках сотрудничества с РЖД поисковики направили железнодорожникам информацию о мужчине и его фото. Спустя три часа сотрудники РЖД сообщили, что пенсионер едет в электричке Брянск – Сухиничи. Кассир пообещала высадить его в Калужской области.
От станции Думиничи до конечной остановки пенсионера сопровождал доброволец калужского отряда «Лиза Алерт». Его доставили в линейное отделение полиции.
Добровольцам и полицейским удалось найти в Брянске дочь дезориентированного мужчины. Она рассказала, что сейчас находится в отделении полиции и пишет заявление о пропаже. В результате пенсионера благополучно доставили домой.
«Как такое может быть?» – спросите вы. Ответ прост. Так бывает, когда людям не все равно, что происходит вокруг, когда мы с вами помогаем друг другу», – отметили в отряде «Лиза Алерт».
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