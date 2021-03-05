Брянцы летом смогут улететь по 10 направлениям
В соцсети опубликовали летнее расписание брянского аэропорта.
В неофициальной группе брянского аэропорта во ВКонтакте сегодня опубликовали его расписание полетов на предстоящий летний сезон.
Летом жители Брянщины смогут улететь из областного центра по 10 направлениям.
Перевозчик S7 будет летать из Брянска в Москву, как и зимой, пять раз в неделю, «Азимут» — четырежды в неделю в Санкт-Петербург и дважды — в Краснодар. С такой же периодичностью запланированы полеты в Минеральные Воды, Сочи , Волгоград и Ростов-на- Дону.
«Руслайн» по два раза в неделю будет летать в Казань, Геленджик и Анапу.
Планируются и чартерные полеты — рейсы авиакомпании «Ямал» раз в 10 дней в Анапу и с такой же периодичностью в Сочи.
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