Брянцы могут пожаловаться на учреждения соцобслуживания

В регионе проводится независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения.

С 2013 года в Брянской области проводится независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения.

Как сообщает региональное правительство, в 2020 году независимую оценку прошли 24 региональных учреждения социального обслуживания, в том числе 11 стационарных учреждений для пожилых людей и инвалидов и 13 комплексных центров социального обслуживания населения.

Результаты оценки опубликованы на официальном сайте www.bus.gov.ru. Там же жители Брянской области могут оставить отзыв о работе любой региональной организации социального обслуживания.