Жалобы на рост цен принимают от брянцев на горячей линии

Отправить информацию можно и по электронной почте.

Брянское УФАС России собирает информацию от жителей о росте цен на социально значимые продукты в розничных магазинах. На основании обращений ведомство проводит ежедневный мониторинг.

Оставить жалобу жители могут по телефону горячей линии 84832 64 74 01. Также информацию принимают на электронный адрес to32@fas.gov.ru или через форму обратной связи на официальном сайте Брянского УФАС.

В сообщении нужно указать сведения о продавце, название товара, место и дату покупки, цену за килограмм.