Брянцы могут слетать в Ростов за 888 рублей

Продажа билетов уже открыта.

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи билетов на прямой рейс Брянск – Волгоград – Ростов-на-Дону.

Как сообщает группа Международного аэропорта «Брянск», время вылета из Ростова – 09.00, из Волгограда – 10.45, прилет в Брянск – в 12.15. Обратный рейс из Брянска – в 13.15, прилет в Волгоград – в 14.40, прилет в Ростов – в 16.20.

Рейсы осуществляются по вторникам и субботам. Стоимость билетов начинается от 888 рублей.