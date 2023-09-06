Брянцы могут сообщить о беспилотниках в приложении

Жители Брянской области могут сообщить о беспилотниках и подозрительных людях в мобильном приложении. О такой возможности рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Передавать информацию о беспилотниках, подозрительных предметах и людях жители региона теперь могут не только не только по номеру телефона 112, но через мобильное приложение Народного фронта «Радар». Данные будут поступать оттуда в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер

«Вопросы безопасности сегодня — самые важные. Нам всем нужно быть бдительными. Помощь граждан в обнаружении летательных аппаратов крайне важна: оружие врага будет своевременно уничтожено», – уточнил брянский губернатор Александр Богомаз.