Брянцы на жалуются на пыль с силикатного завода, разъедающую машины

По словам местных жителей, обращения в инстанции результата не приносят.

Жители Бежицкого района Брянска жалуются на пыль с силикатного завода. «Машина была вечером после мойки, а на утро такое», – сообщил в соцсетях один из водителей.

«Проблема в том, что такой налет после каждой ночи. Химия на мойке не берет… Отмыть можно только уксусом. Если запустил, только полировка», «Сам живу на Отрадке с 1992 года и не понаслышке знаю эту проблему», «В начале сентября такая же проблема была в районе «Мечты»: во дворах все машины белые стояли, и соседи говорили, что действительно не оттирается. И для ЛКП так-то не очень хорошо. А мы этим дышим, товарищи», – жалуются жители Бежицы.

Один из них также сообщил, что «писали жалобы во все инстанции – результата только ноль!»

Летом этого года жители Отрадного, напомним, жаловались на кашель и конъюнктивит из-за силикатной пыли.