Брянцы назовут улицы в новом микрорайоне

Придумать имена для 10 улиц предлагают жителям Брянска. Их нужно внести в анкету. Затем Управление по строительству и развитию территории Брянской городской администрации через три месяца подведут итоги.

На окраине Бежицкого района Брянска возводят новый жилой микрорайон. Он расположен неподалёку от улицы Антоновка. Здесь появится порядка 400 участков под индивидуальное жилищное строительство. Часть получат многодетные семьи.

Брянцам предлагают выбрать названия для улиц в строящемся микрорайоне Бежицы. Об этом рассказали в городской администрации.

На 11% снизилось число несчастных случаев на смоленской железной дороге Благодаря профилактической работе, проводимой сотрудниками МЖД в 2022 году, количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта в Смоленской области снизилось на 11% по сравнению с 2021 годом, с 19 до 17 случаев. Также в прошлом году в 2 раза уменьшилось количество происшествий с несовершеннолетними (с 2 до 1 случая). Тем не менее, вопрос

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