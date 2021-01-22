Брянцы обвиняют в нарушении санитарных норм владельцев нового кафе у ТЦ «Дубрава»

Жители дома утвержлают, что вытяжка в заведении установлена неправильно.

Жители одного из домов в районе брянского ТЦ «Дубрава», где недавно открылось новое кафе, пожаловались брянским СМИ на нарушение санитарных норм владельцами заведения.

Брянцы утверждают, что из-за неправильно установленной вытяжки все запахи с кухни попадают в подъезд, а в квартирах стоит шум от вентиляторов. Жалуются они и на перебои с водоснабжением и опасаются, что пятый верхний этаж останется совсем без воды, так как ее львиную долю забирает кафе.

Владельцы заведения все обвинения отрицают.