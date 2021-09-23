Брянцы просят мэрию разобраться с оплатой картой в автобусах

Обращение опубликовано в сообществе «Брянский автобус».

Жители Брянска жалуются на сбои при оплате проезда в муниципальном транспорте банковской картой. Очередной гневный пост опубликован в сообществе «Брянский автобус». Утром 23 сентября его автор не смогла оплатить проезд в автобусе № 5б.

«Меня сегодня кондукторша в автобусе чуть не матом крыла, обзывала мошенницей, кричала, что должна меня высадить (разговор я записала)… У меня на самом деле не было наличных… Я готова оплатить, почему меня надо высаживать? Еще одна дама в автобусе вступилась за меня и сказала, что у нее тоже была такая ситуация. У меня деньги на карте есть всегда!.. Проверила по «Сберонлайну» – вчера не списались деньги за утреннюю поездку. Я при чем? Денег на карте предостаточно. Такой себе способ пополнения бюджета. Так радовалась возможности ездить на автобусе по безналу, но вернусь к маршруткам. Скоро вообще всех пассажиров потеряют. Сколько людей жалуется! Ехать по утрам на работу/учебу и мотать себе нервы», – рассказала пассажирка.

Это не первая жалоба горожан на некорректную работу терминалов оплаты в общественном транспорте. Брянцы просят городскую администрацию «воздействовать на оператора электронной системы оплаты проезда в вопросе настройки корректной работы терминалов оплаты».