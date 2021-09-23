Брянцы просят мэрию разобраться с оплатой картой в автобусах

Обращение опубликовано в сообществе «Брянский автобус».
Жители Брянска жалуются на сбои при оплате проезда в муниципальном транспорте банковской картой. Очередной гневный пост опубликован в сообществе «Брянский автобус». Утром 23 сентября его автор не смогла оплатить проезд в автобусе № 5б.
«Меня сегодня кондукторша в автобусе чуть не матом крыла, обзывала мошенницей, кричала, что должна меня высадить (разговор я записала)… У меня на самом деле не было наличных… Я готова оплатить, почему меня надо высаживать? Еще одна дама в автобусе вступилась за меня и сказала, что у нее тоже была такая ситуация. У меня деньги на карте есть всегда!.. Проверила по «Сберонлайну» – вчера не списались деньги за утреннюю поездку. Я при чем? Денег на карте предостаточно. Такой себе способ пополнения бюджета. Так радовалась возможности ездить на автобусе по безналу, но вернусь к маршруткам. Скоро вообще всех пассажиров потеряют. Сколько людей жалуется! Ехать по утрам на работу/учебу и мотать себе нервы», – рассказала пассажирка.
Это не первая жалоба горожан на некорректную работу терминалов оплаты в общественном транспорте. Брянцы просят городскую администрацию «воздействовать на оператора электронной системы оплаты проезда в вопросе настройки корректной работы терминалов оплаты».
23.09.2021 11:02
Железнодорожники обеспокоены ростом количества происшествий на железной дороге в Смоленской области с начала года
С начала года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту числа происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев травмирования людей в зоне движения поездов выросло с 7 до 11. Основной причиной происшествий является нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта:
22.09.2021 15:31
Спасатели приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Смоленске
Около девяти часов утра 22 сентября произошло ДТП на перекрёстке улиц Гагарина и Николаева в Смоленске. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Столкнулись два автомобиля “ВАЗ 2112” и “Газель”. На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ 5 и четыре человека личного состава. Имеются пострадавшие.
22.09.2021 14:18
Роуминга.net
Те смоляне, кто по личным или рабочим делам пересекает границу с Белоруссией, отмечают одно существенное неудобство, которое сопровождает их во время таких поездок, – дорогая сотовая связь. От платы за роуминг абонентов из России, путешествующих по братской Республике, никто не освобождает. Страдают от дорогой телефонной связи и смоляне – жители населённых пунктов, которые живут в
22.09.2021 14:16
Как пройти к поликлинике?
В Смоленске продолжается подготовка к строительству поликлиники в микрорайоне Королёвка. Ход реализации проекта губернатор Алексей Островский обсудил на прошлой неделе со своим заместителем Полиной Хомайко, курирующей сферу здравоохранения. Решение вопроса с организацией медицинского обслуживания жителей микрорайона назрело уже давно. «Эта проблематика находится в фокусе моего особого внимания, поскольку сейчас здесь проживает около 60 тысяч человек.
22.09.2021 14:13
По праву памяти
В областном центре обсудили ход реализации на Смоленщине федеральной целевой программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества, которая направлена на восстановление воинских захоронений. Рабочее совещание, посвящённое этому вопросу, прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием губернатора Алексея Островского. «Поддержание братских могил, мемориалов и обелисков в надлежащем состоянии – наш долг и священная обязанность, – подчеркнул
22.09.2021 14:06
Да будет газ!
В июне Президент Владимир Путин подписал закон о социальной газификации. А фракция «Единой России» в Госдуме подготовила соответствующий законопроект. Как он реализуется в Смоленской области? Около 25 тыс. домовладений, 700 населённых пунктов – планы догазификации в регионе действительно глобальные. Уже месяц АО «Газпром газораспределение Смоленск» принимает заявки в своих Центрах обслуживания, которые открыты в каждом