Брянцы с конца мая смогут улететь в Турцию

Чартеры в Анталью будут вылетать из брянского аэропорта шесть раз в месяц.

С 25 мая из аэропорта Брянска откроется прямое авиасообщение с турецким курортом Антальей.

Как сообщает туропетатор TUI, на протяжении пляжного сезона полеты будут осуществляться шесть раз в месяц.

Информации о точном расписании и цене билета пока нет.

Ранее мы сообщали, что с 5 февраля из Брянска откроются регулярные рейсы в московский аэропорт Домодедово, а с 1 апреля — в Волгоград.