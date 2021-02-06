Брянцы сегодня вышли на лыжню в поддержку волонтерства

Около 40 человек присоединились ко всероссийской лыжне в поддержку волонтерской акции «Добрая суббота».

Сегдня в Брянске прошел этап всероссийской лыжни «Большой перемены» в поддержку акции «Добрая суббота».

Забег стартовал в 11:00 в парке «Соловьи» на Кургане Бессмертия.

Акция проходит по всей стране в формате эстафеты, которую участники из городов начиная с Дальнего Востока передают более западным регионам. Инициатором эстафеты выступила школьница из Камышина Волгоградской области. В будущем акцию планируется сделать ежегодной.

В Брянске в поддержку волонтерства на лыжню встали около 40 школьников и их родителей.