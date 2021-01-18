Брянцы смогут планировать поездки с помощью «Умного транспорта»

А на улицах Брянска появятся выделенные полосы для транспорта.

Начальник отдела по транспорту мэрии Брянска Игорь Чубчиков рассказал в соцсетях о планах по разивитию общественного транспорта в городе.

По его словам, в мэрии планируют создать развитую систему общественного транспорта, отрегулировать тарифы на проезд и сохранить льготы.

Транспорт в Брянске будет ходить по отлаженному расписанию, а жители смогут контролировать соблюдение графика с помощью мобильного приложения «Умный транспорт». В приложении отражается ожидаемое время прибытия разных маршрутов на интересующую остановку, что позволяет также спланировать поездку и подобрать оптимальный маршрут.

Чубчиков также пообещал, что на отдельных участках дорог в Брянске будут сделаны выделенные полосы для общественного транспорта. как это уже несколько лет практикуется в Москве.