Брянцы смогут улететь в Турцию

Для этого необходимо сделать прививку от коронавируса.

С 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Решение приняли после заключения инспекционной группы, побывавшей в Турции и оценившей риски распространения коронавирусной инспекции.

Вылеты, по данным Росавиации, будут осуществляться из 32 российских городов, в том числе из Брянска.

Для международных перелетов туристам необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации или справку о прохождении экспресс-теста на антитела. По возвращении на родину ПЦР придется сдать еще дважды.

Напомним, авиасообщение с Турцией было закрыто с 15 мая.

«Кроме очевидных преимуществ открытия авиасообщения, у события есть и еще один плюс, – прокомментировал лидер брянского отделения «Партии Роста» Сергей Горелов. – Возможность отдохнуть в Турции многих подтолкнет к необходимости вакцинации. Это удивительно, но факт: люди не готовы прививаться ради сохранения жизни и здоровья, однако пойдут на прививку ради отдыха на зарубежных курортах».