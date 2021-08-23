Брянцы смогут зимой летать в Петербург, Сочи, Ростов, Краснодар и Минводы

Продажи билетов открыла авиакомпания «Азимут».

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи билетов на зимний сезон в Санкт-Петербург, Ростов и Волгоград, а также в Краснодар, Минеральные Воды и Сочи.

Билеты продаются на даты до 23-26 марта. Их стоимость колеблется от 1080 рублей на рейс в Краснодар до 1980 рублей на рейс в Сочи.

По южным направлениям рейсы будут осуществляться дважды в неделю, в Санкт-Петербург планируется по четыре рейса в неделю.