Брянцы спасают гниющую заживо бездомную овчарку

Неизвестные пытались задушить пса и бросили его умирать.
Жители Брянска пытаются спасти попавшую в беду собаку.
Погибающее животное нашли в Володарском районе. По словам зоозащитников, на шее у него была металлическая проволока – видимо, собаку пытались задушить таким образом, а в глазах «безнадега и голод».
В Брянске за отлов крупного пса, который не шел на контакт с людьми, никто не взялся, вызвались лишь отловщики из соседней Калуги. За короткий срок брянцы насобирали крупную сумму – 12 тысяч рублей, чтобы заплатить за услугу.
В результате собаку удалось поймать и доставить к врачу.
«Овчара поймали, но состояние — ужас: он гниет… Врач в шоке, хотя видела много…» – рассказали кураторы животного.
Из-за серьезных травм шеи и уха псу предстоит длительное лечение. Волонтеры просят оказать помощь в постройке вольера и будки для него в Радице-Крыловке. Связаться с ними можно по телефону 8-952-964-23-86.
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