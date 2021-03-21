Брянцы спасают гниющую заживо бездомную овчарку

Неизвестные пытались задушить пса и бросили его умирать.

Жители Брянска пытаются спасти попавшую в беду собаку.

Погибающее животное нашли в Володарском районе. По словам зоозащитников, на шее у него была металлическая проволока – видимо, собаку пытались задушить таким образом, а в глазах «безнадега и голод».

В Брянске за отлов крупного пса, который не шел на контакт с людьми, никто не взялся, вызвались лишь отловщики из соседней Калуги. За короткий срок брянцы насобирали крупную сумму – 12 тысяч рублей, чтобы заплатить за услугу.

В результате собаку удалось поймать и доставить к врачу.

«Овчара поймали, но состояние — ужас: он гниет… Врач в шоке, хотя видела много…» – рассказали кураторы животного.

Из-за серьезных травм шеи и уха псу предстоит длительное лечение. Волонтеры просят оказать помощь в постройке вольера и будки для него в Радице-Крыловке. Связаться с ними можно по телефону 8-952-964-23-86.