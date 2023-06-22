Брянцы увлеклись тротуарной астрономией

Жители Брянска заинтересовались сеансами так называемой тротуарной астрономии в парке. Об этом рассказали в городской администрации.

Посмотреть на луну и звезды жители областного центра приходят в Центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска. Астрофотограф Олег Бунжуков проводит там сеансы «тротуарной» астрономии. Всем желающим он рассказывает о тайнах космоса и показывает удивительные небесные тела в телескоп.

Сеансы будут проходить до 1 июля с 21:00 до 23:00 на площади Воинской Славы. На наблюдение за фазам луны может повлиять погода.

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