Брянцы возмущены сокращением числа маршруток № 76

Горожане вынуждены вызывать такси.

Жители Брянска жалуются на острую нехватку маршрутных такси № 76.

«Куда делись маршрутки 76? Утром ходили в 6.30 и 6.45, проблем не было, теперь стоим, ждем, а их нету, и приходится вызывать такси, чтобы отвезти ребенка в сад, а самой на работу. Автобус 10 тоже не дождаться», – сообщила в соцсетях одна из пассажирок.

«Их сократили. Очень-очень сильно… Спасибо администрации, автобусы реально клевые, вам самим надо попробовать на них на работу добираться. Очень удобно», «Респект администрации и гайцам… Люди уехать не могут. Как вам не стыдно? Верните76-й маршрут», «Сотрудники ДПС закошмарили их проверками, поэтому сейчас «газелек» не будет на маршрутах, ждите, пять машин осталось, они и ездят», – также пишут брянцы.

В июле в Брянске стартовала транспортная реформа. Свое недовольство уже не раз выражали и пассажиры, и маршрутчики и водители автобусов. Последним ответил директор МУ «БГПАТП» Александр Андросенко, пояснивший, что сокращения водительского штата на предприятии не наблюдается.