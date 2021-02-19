Брянцы выбрали 10 самых красивых девушек-полицейских

Продолжается конкурс «Леди в погонах – 2021».

В Брянске продолжается полицейский конкурс «Леди в погонах – 2021». Как сообщает региональное УМВД, по результатам онлайн-голосования из 51 участницы в следующие этапы состязания прошли 10.

Лидером отборочного голосования стала участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Екатерина Рабош (на фото). В органах внутренних дел она служит с 2017 года. Сейчас Екатерина охраняет правопорядок в Фокинском районе Брянска. Дедушка, отец и дядя Екатерины тоже были полицейскими. Ее мама также служит в органах внутренних дел.

В свободное от работы время лейтенант полиции Екатерина Рабош занимается велоспортом, плаванием и играет в настольный теннис. Уже несколько лет она представляет команду УМВД России по Брянской области на спортивных соревнованиях.

Также в финал конкурса прошли еще девять участниц: старший инспектор ООДУУП и ПДН УМВД России по Брянской области Ксения Белобородова; инспектор Информационного центра УМВД России по Брянской области Виолетта Степанцова; инспектор ОБ ДПС УМВД России по Брянской области Марина Давыдова; специалист Центра финансового обеспечения УМВД России по Брянской области Татьяна Рыбаченко; оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по Брянску Евгения Сушкова; инспектор Информационного центра УМВД России по Брянской области Елена Панаскина; оперуполномоченный УУР УМВД России по Брянской области Виктория Грищенко; полицейский ОБ ППСП УМВД России по Брянску Кристина Самсонова и старший инспектор УВМ УМВД России по Брянской области Дарья Дорохова.

24 февраля стартует второй этап конкурса. В нем сотрудницам ОВД предстоит продемонстрировать навыки профессиональной подготовки. Им необходимо будет пройти тест на знание законов, выполнить норматив по огневой подготовке и упражнение по стрельбе из пистолета Макарова.

В заключительном третьем этапе конкурса участницы смогут проявить себя в творческом состязании, исполнив номер художественной самодеятельности.

В состав жюри вошли руководители подразделений областного УМВД и представители Общественного совета при УМВД России по Брянской области.

Награждение победительницы и призеров пройдет на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню.